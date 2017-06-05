قال الفنان المصري هاني سلامة إنه سعيد بردود الفعل التي استقبلها على دوره في مسلسل «طاقة نور»، وبنجاح العمل.

هاني قال إن هذا النجاح هو نتيجة مجهود قام به هو وكل فريق العمل وكذلك المخرج، وقال إن القصة لفتت انتباهه منذ البداية، ولذلك وافق عليها دون تردد.

الفنان المصري تحدث عن تقديم مشاهد الصرع في المسلسل، وإشادة الجمهور به، وقال إنه شاهد عدد من الفيديوهات على اليوتيوب لمرضى الصرع، وقدم المشاهد من أول مرة ولم يعيدها، وأبهر المخرج.

هاني نفى ما يقال عنه بأنه مغرور، وقال إن البعض يخلط بين الوسامة وبين الغرور، ولكنه اعترف أنه لا يعتذر بسهولة ويفكر كثيرا قبل اتخاذ هذه الخطوة.

الفنان المصري قال إن زوجته تغار عليه جدا، ولكنه يستطيع ان يتعامل معها، ويحتويها، وهي تتفهمه في النهاية وتحترم عمله، مشيرا إلى أن هناك بعض المواقف المستفزة التي تواجهها وهو يتفهم ذلك.

الفنان المصري قال إنه في الفترة المقبلة سيركز على السينما، حيث سيجهز لفيلم «خبر عاجل».