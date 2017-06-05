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زعيم المعارضة الفنزويلي المسجون يدعو مؤيديه للاستمرار في التظاهر
ليوبولدو لوبيز

زعيم المعارضة الفنزويلي المسجون يدعو مؤيديه للاستمرار في التظاهر

2017-06-05 18:48:47
خاص- محيط

حث زعيم المعارضة الفنزويلي المسجون ليوبولدو لوبيز مؤيديه للاستمرار في التظاهر، وذلك مع دخول حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي راح ضحيتها أكثر من 60 شخصا شهرها الثالث.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الاثنين أن المتظاهرين خرجوا إلى شوارع العاصمة كراكاس مرة أخرى مغلقين الشوارع الرئيسية ومطالبين بإجراء انتخابات رئاسية جديدة عقب نشر فيديو للمعارض لوبيز أعرب فيه عن تأييده لحركة الاحتجاجات.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم تسجيل الفيديو في السجن العسكري الذي يحتجز فيه لوبيز منذ أن قاد موجة من الاحتجاجات في الشوارع في عام 2014.
يشار إلى أن الرئيس الإسباني السابق خوسيه لويس ثباتيرو ووزيرة خارجية فنزويلا ديلسي رودريجيز قد زارا لوبيز في سجنه إلا أنهما لم يفصحا عما تم مناقشته خلال هذه الزيارة.

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