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نشاط مكثف لحركة السفن والشاحنات بميناء الإسكندرية
ميناء الاسكندرية

نشاط مكثف لحركة السفن والشاحنات بميناء الإسكندرية

2017-06-05 18:44:29
خاص- محيط

قال المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية رضا الغندور إن الميناء شهد نشاطاً اليوم الإثنين ، في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية ، حيث يجري تفريغ شحنة قمح تزن 63 ألف طن علي متن السفينة “وادي اليرموك” قادمة من روسيا .

وأضاف المتحدث - فى بيان اليوم الاثنين- إنه يجري تفريغ شحنة ذرة تزن 71 ألف طن قادمة من أمريكا، علي متن السفينتين “اننا 2005”،و”آلو”، وإنزال رسالة سيارات عددها 1764 سيارة ماركات مختلفة قادمة من قبرص، علي متن العبارة “جراند بريتيجنا” .

وأشار الي أن النظام الإلكتروني بالميناء سجل وصول 200 ألف طن بضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 956 الف طن بينهم 409 آلاف طن قمح .

من جهته ، قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء ، إن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 140 سفينة، وغادرته 19 سفينة، ووصلت 11 سفينة، وتراكي على الأرصفة 42 سفينة ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 39 سفينة ، والداخلي 13 سفينة .

ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشحنات من وإلى الميناء بيسر ، بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء .

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