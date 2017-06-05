أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة،أن مصر مستمرة فى تنفيذ إجراءات الأنضمام لاتفاقية التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفىي للدكتور خالد فهمى والذي عقد بالمركز الثقافى البيئى” بيت القاهرة” بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمى حول تداعيات قرار الرئيس الامريكى دونالد ترامب المتعلق بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وردود الأفعال الإيجابية والسلبية عليه.

وقال فهمى ، إنه سيتم التنسيق بين مجموعات الدول المشاركة فى الاتفاقية ومنها مصر باعتبارها في المجموعة الأفريقية لدراسة التداعيات المتعلقة بالقرار..مشيرا إلى أن القرار لن يبدأ تنفيذه الا بعد 4 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية التى تم توقيعها العام الماضى.

واشار فهمي ، إلى أن قرارات مصر فى هذا الشأن ستكون فى اطار المصالح العليا المصرية وليست البيئية فقط حيث سيتم اخذ المصالح الاقتصادية و السياسية فى الاعتبار .

وأعلن الدكتور خالد فهمى ، أنه تم اعتماد القانون الجديد الخاص بالمحميات الطبيعية..مشيرا إلى أن إنشاء هيئة عامة للمحميات الطبيعية سيساهم في تأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها،ومواجهة الأفعال التي تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها ، أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها ، أو تنال من قيمتها الجمالية أو الثقافية، أو تضر بحيواناتها أو نباتاتها أو تحول دون تكاثرها أو تدخل فيها من الأجناس ما يكون غريبًا عنها .