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"فيفا" يتواصل مع قطر لبحث ملف كأس العالم 2022
جيانو انفانتينو

"فيفا" يتواصل مع قطر لبحث ملف كأس العالم 2022

2017-06-05 18:37:12

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بيانا اليوم الاثنين، للتعليق على قرار مصر وعدد من الدول العربية بقطع علاقاتها مع قطر الدولة المستضيفة لمونديال 2022.

وجاء البيان تعليقا على ما تردد عن احتمال أن يتم اتخاذ قرار بنقل بطولة كأس العالم المقرر أن تستضيفها قطر عام 2022.

وأكد “فيفا” في بيانه أنه يجري اتصالات مستمرة مع قطر لبحث هذا الأمر وذلك في ظل الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها.
وذكر البيان أن “فيفا” راسل اللجنة التنظيمية المسؤولة عن بطولة كأس العالم في قطر 2022 للاستفسار عن آخر التطورات في المنطقة العربية وتأثيراتها على فرص إقامة البطولة، بينا أنه لا توجد أي تعليقات في الوقت الحاضر بشأن الأزمة.

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