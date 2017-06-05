ردت النجمة رينا بشور على الانتقادات التي طالت مسلسل “غرابيب سود” الذي تؤدي بطولته إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية.

وقالت رينا في تصريحات صحفية إن “غرابيب سود” يواجه جملة من الانتقادات غير المنطقية، معتبرة إياه مسلسلاً يعالج واحدة من أكبر مشكلات العصر الحالي.

وقالت: “العمل يتعرض لتشويه نقدي غير المباح، فتارة يتحدثون عن الإنتاج وتارة عن القصة، وتارة يتهمونه بتشويه صورة الإسلام.. في الحقيقة كل هذا غير صحيح، وإن دل على شيء يدل على نجاح العمل من كون أي مسلسل يتعرض لانتقادات كهذه فهو دليل على النجاح”.

وبينت بشور في حديثها أن المسلسل يتناول قضية داعش وكيفية ظهورها وممارساتها المعادية للإنسانية والمشوهة للإسلام، وبالتالي، والكلام لرينا، يجب أن يحظى باحترام المشاهدين والنقاد.

وأوضحت: “غرابيب سود يظهر داعش، التنظيم المجرم، الذي يقتل المسلمين والطوائف الأخرى ويعادي الأديان والإنسانية جمعاء، لذا لا يجوز أن يظهر من ينتقد عملا يعالج هذه القضية”.

وأشارت رينا إلى أن المسلسل يعرض على ست محطات عربية وبات له جمهور واسع، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى انتظار نهاية العمل ليكون تقييم الناس له عادلا، مشيرة إلى أن القصة ككل تصب في خدمة الإنسانية كلها.

وتؤدي رينا بشور شخصية أم الحارث في المسلسل الذي تنتجه شركة o3 وتعرضه محطات عربية مهمة أبرزها إم بي سي، وتشارك في البطولة إلى جانب ديمة الجندي والمصرية دينا ومحمد الأحمد وأسيل عمران ومروة محمد وآخرون.

ورينا بشور ممثلة سورية لها أعمال مؤثرة في الدراما الخليجية والعربية وكان آخرها غرابيب سود.