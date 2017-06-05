 Moheet on google
الإثنين 5 يونيو 2017 07:51 مساءً
روابط سريعة
خالد الجندي: لازم نعطر الفم بدل ما يصبح قبرًا.. فيديو

خالد الجندي: لازم نعطر الفم بدل ما يصبح قبرًا.. فيديو

2017-06-05 18:49:22

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجوز استخدام فرشاة الأسنان والسواك أثناء الصيام.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الاثنين: “رائحة فم الصائم أطيب من المسك عند الله، وليس الناس، ولازم نعطر الفم فى الصيام، حتى لا يصبح الفم قبرا من الروائح الكريهة”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3