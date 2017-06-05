قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجوز استخدام فرشاة الأسنان والسواك أثناء الصيام.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الاثنين: “رائحة فم الصائم أطيب من المسك عند الله، وليس الناس، ولازم نعطر الفم فى الصيام، حتى لا يصبح الفم قبرا من الروائح الكريهة”.