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قرض بقيمة 50 ألفا من بنك مصر لتشجيع المشروعات الصغيرة
محمد اﻻتربي رئيس بنك مصر

دون مصروفات إدارية..

قرض بقيمة 50 ألفا من بنك مصر لتشجيع المشروعات الصغيرة

2017-06-05 18:37:17
خاص- محيط

قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن البنك يقدم قرضا بقيمة 50 ألف جنيه بدون مصاريف إدارية فى إطار حملة ” طلعت حرب راجع” لتمويل المشروعات الصغيرة وتشجيع المنتج المصري والصناعة المصرية .

وأضاف الاتربي- فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين - إن مبلغ القرض يتم تسديده 55 ألف جنيه علي سنه، أو 5ر60 ألف جنيه على سنتين، أو 66 الف جنيه على ثلاث سنوات ، لافتا إلى ان قيمة المبلغ المسدد تختلف وفقا لمدد السداد .

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