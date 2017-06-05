دون مصروفات إدارية.. قرض بقيمة 50 ألفا من بنك مصر لتشجيع المشروعات الصغيرة

قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن البنك يقدم قرضا بقيمة 50 ألف جنيه بدون مصاريف إدارية فى إطار حملة ” طلعت حرب راجع” لتمويل المشروعات الصغيرة وتشجيع المنتج المصري والصناعة المصرية .

وأضاف الاتربي- فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين - إن مبلغ القرض يتم تسديده 55 ألف جنيه علي سنه، أو 5ر60 ألف جنيه على سنتين، أو 66 الف جنيه على ثلاث سنوات ، لافتا إلى ان قيمة المبلغ المسدد تختلف وفقا لمدد السداد .