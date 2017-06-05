حلمي بكر: لست ملحنا سابقا.. والمطربون الحاليون يغنون لجمهور لا يسمع2017-06-05 18:28:23
قال الموسيقار حلمى بكر، خلال لقائه مع برنامج “سابقا” الذى يقدمه الإعلامى محمد على خير على 9090: “أنا ملحن حالى ومستمر ولم أتوقف عن التلحين، وكنت “الخواجة” وسط جيل كبير من المطربين أمثال أم كلثوم وعبد الوهاب ووردة وعبد الحليم وصباح وغيرهم من عمالقة الغناء المصرى والعربي.
وقال “بكر”، إن بعض المطربين يخافون منه لأنه مطلع على كل ما هو حديث، ويقدم أشياءً للمستقبل، والمطربون الحاليون يغنون لجمهور لا يسمع، “يصقفون” بلا وعى قد يكون بسبب “الإدمان” أو “الحبوب المخدرة” وهما 24 مليون مدمن على الأقل، والباقى يعيش على الاستماع للأغانى القديمة”.
وأضاف أنه قدم 1800 لحن، وأنه اعتمد فى الإذاعة دون امتحان، فيما خضع الملحن الراحل بليغ حمدى للاختبار فى الإذاعة، لكن عاد وأكد أن بليغ أفضل منه، لأنه أقدم منه “من سبقنى صرت له عبدا”.
كما أكد أن الأموال التى تأتى من التلحين ليست كبيرة، مشيرا إلى أن لحن “على اللى جرى” غناه 48 مطربا محترفا، ولا أستفيد وحتى الاستفادة “تصل فى قطارة”.
وقال بكر إنه كان يتمنى التلحين لمحمد عبد الوهاب، مشيرا إلى أن ذلك حدث بالفعل، لأن هناك أغنية لموسيقار الأجيال بالعود فقط، وسيعمل عليها وتخرج للنور قريبا.
وسأله محمد على خير: “هل عمرو دياب مطرب أم مغنٍ أم مؤدٍ؟”، رد قائلا: “هو نجم نجح وكان لازم ينجح وبقى ألفة المرحلة بعد عبد الحليم حافظ، نجح فى مدرسة صنعها حميد الشاعرى”.
وأكد أنه سعيد رغم ما أخذته منه الدنيا، لأنها حصل على كثير، مشيرا إلى أنه لا يشتكى، وسعيد رغم حالته المرضية الحالية.
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