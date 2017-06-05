تواصل الفنانة زينة التي تؤدي دور “رضا” في مسلسل “كابتن فورشيحة” الذي يذاع على راديو إينرجي تردد ٩٢.١ محاولاتها للحصول على دعم أحد اللاعبين

أو دعم من اتحاد الكرة.

وانتحلت رضا وبسيوني “محمود الليثي” صفة أطباء للكشف على أحد اللاعبين في النادي وتتسبب في إصابته ولكن يتم كشف أمرها وينصحها أحد المسؤولين هناك بتأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للوصول إلى عدد من المتابعين ولتعريف الكثير بما تقوم به وهدفها من تأسيس فريق لكرة القدم النسائية.

وعلى الجانب الآخر، يقرر فريق رضا الوقوف بجانبها والتدريب بشكل جيد لخوض المباريات. ويدور المسلسل عن فتاة اسمها رضا تجيد رياضة كرة القدم وتضطرها الظروف للتنكر في شخصية رجل حتى تستطيع الاشتراك في المسابقات المحلية والدولية، وذلك في قالب كوميدي ساخر، يشارك زينة بطولة “كابتن فورشيحة”، المغني الشعبي محمود الليثي وهشام إسماعيل وسهر الصايغ وشذى وعائشة الكيلاني وهايدي موسى، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج تامر حسني.