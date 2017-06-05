هنأت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، شعب مصر بحلول الذكرى الـ44 لانتصارات العاشر من رمضان المجيدة، التى أعادت لمصر الأرض المغتصبة، وأجبرت العدو على الخروج من الأراضى المصرية، التى حاول بما أوتى من قوة نقلها إلى ملكيته.

كما وجهت النقابة التحية لرجال القوات المسلحة البواسل، أبناء المؤسسة العسكرية المصرية التى حققت المعجزات فى حرب رد الكرامة، وقدمت النقابة التحية لأرواح الشهداء الذين دفعوا أرواحهم لنصرة مصر، وعلى رأسهم بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل، أنور السادات.

وفى إطار الاحتفالات بالذكرى المجيدة، بعث فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بثلاث برقيات تهنئة بهذه الذكرى الخالدة، الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، والثانية للفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للتأكيد على الدور البطولي الذى لعبته القوات المسلحة فى الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان.

وأكد واصل، خلال برقياته الثلاث تأييد الفلاح المصرى الأصيل لجيشه الباسل، وقياداته الواعية، التى أنقذت مصر فى حرب السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، من عدو غاشم، كما نجحت فى كشف مخططات الجماعة المحظورة، لإشعال الحرب الأهلية، وأنقذت البلاد من السقوط فى فخ المؤامرات التى دبرت لها الجماعة المحظورة.

وجاء نص البرقية كالتالي “بمشاعر يملؤها التوقير العظيم لشخصكم الكريم يسعدنى أن ابعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن 55 مليون فلاح بأخلص التهاني القلبية وأطيب الأماني وأن يعيدها الله عليكم وعلى مصر دائمًا بالخير حفظكم الله لمصر وسدد خطاكم علي طريق العدل والحق أنه نعم المولى ونعم النصير .