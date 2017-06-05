 Moheet on google
الإثنين 5 يونيو 2017 08:04 مساءً
روابط سريعة
"الفلاحين" تهنئ السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
الرئيس عبدالفتاح السيسي

"الفلاحين" تهنئ السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

2017-06-05 18:23:54
أ ش أ

هنأت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، شعب مصر بحلول الذكرى الـ44 لانتصارات العاشر من رمضان المجيدة، التى أعادت لمصر الأرض المغتصبة، وأجبرت العدو على الخروج من الأراضى المصرية، التى حاول بما أوتى من قوة نقلها إلى ملكيته.

كما وجهت النقابة التحية لرجال القوات المسلحة البواسل، أبناء المؤسسة العسكرية المصرية التى حققت المعجزات فى حرب رد الكرامة، وقدمت النقابة التحية لأرواح الشهداء الذين دفعوا أرواحهم لنصرة مصر، وعلى رأسهم بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل، أنور السادات.

وفى إطار الاحتفالات بالذكرى المجيدة، بعث فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بثلاث برقيات تهنئة بهذه الذكرى الخالدة، الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، والثانية للفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للتأكيد على الدور البطولي الذى لعبته القوات المسلحة فى الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان.

وأكد واصل، خلال برقياته الثلاث تأييد الفلاح المصرى الأصيل لجيشه الباسل، وقياداته الواعية، التى أنقذت مصر فى حرب السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، من عدو غاشم، كما نجحت فى كشف مخططات الجماعة المحظورة، لإشعال الحرب الأهلية، وأنقذت البلاد من السقوط فى فخ المؤامرات التى دبرت لها الجماعة المحظورة.

وجاء نص البرقية كالتالي “بمشاعر يملؤها التوقير العظيم لشخصكم الكريم يسعدنى أن ابعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن 55 مليون فلاح بأخلص التهاني القلبية وأطيب الأماني وأن يعيدها الله عليكم وعلى مصر دائمًا بالخير حفظكم الله لمصر وسدد خطاكم علي طريق العدل والحق أنه نعم المولى ونعم النصير .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3