قالت سوزان رايس، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة أنه لا توجد طرق سهلة لوقف الإرهاب الذي ينشأ محليا ، مشيرة إلى أن اقتراح الرئيس دونالد ترامب فرض إجراءات حظر للسفر تستهدف المسلمين ليس اقتراحا بناء.

وأضافت سوزان - في تصريحات نقلتها صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أن ” علينا الاعتراف بأن هناك متطرفين يأتون من داخل بلدانا جميعا ، وأنه لا يوجد طريق سهل ورادع للتغلب علي كل واحد منهم على حدة”، وذلك ردا علي الهجوم الإرهابي الدموي على لندن يوم السبت الماضي.

وقالت رايس ، التي عملت أيضا كمستشار للأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، إنه من أجل حماية الأمريكيين من تلك الهجمات التي تقوم بها جماعات إسلامية متطرفة ، يتعين على الولايات المتحدة أن تعزيز نشاطنا الاستخباراتي، وتفعيل القانون، والعمل مع الشركاء المهمين لها مثل المملكة المتحدة .

وتابعت رايس “لا يوجد أي دليل على أنه بحظر المسلمين أو بحظر المسلمين من مجموعة معينة مكونة من ستة دول، يمكن أن نكون بذلك في الولايات المتحدة أكثر أمنا. وأعتقد أن ذلك يعد أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المحاكم الأمريكية تتشكك حيال حظر السفر”.

وعقب الهجوم، صرح الرئيس ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن هذا العنف قد أكد على حاجة المحاكم الأمريكية لدعم إجرائه بحظر السفر المؤقت على ستة دول ذات أغلبية مسلمة والتي تعد بؤرا إرهابية.

يذكر أن المحاكم الفيدرالية حجبت الحظر، مما أدى إلى لجوء إدارة ترامب إلى المحكمة العليا لحسم الأمر.