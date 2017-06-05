سوزان رايس: اقتراحات ترامب لحظر السفر تستهدف مسلمين فقط وليست بناءة2017-06-05 18:25:55
قالت سوزان رايس، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة أنه لا توجد طرق سهلة لوقف الإرهاب الذي ينشأ محليا ، مشيرة إلى أن اقتراح الرئيس دونالد ترامب فرض إجراءات حظر للسفر تستهدف المسلمين ليس اقتراحا بناء.
وأضافت سوزان - في تصريحات نقلتها صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أن ” علينا الاعتراف بأن هناك متطرفين يأتون من داخل بلدانا جميعا ، وأنه لا يوجد طريق سهل ورادع للتغلب علي كل واحد منهم على حدة”، وذلك ردا علي الهجوم الإرهابي الدموي على لندن يوم السبت الماضي.
وقالت رايس ، التي عملت أيضا كمستشار للأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، إنه من أجل حماية الأمريكيين من تلك الهجمات التي تقوم بها جماعات إسلامية متطرفة ، يتعين على الولايات المتحدة أن تعزيز نشاطنا الاستخباراتي، وتفعيل القانون، والعمل مع الشركاء المهمين لها مثل المملكة المتحدة .
وتابعت رايس “لا يوجد أي دليل على أنه بحظر المسلمين أو بحظر المسلمين من مجموعة معينة مكونة من ستة دول، يمكن أن نكون بذلك في الولايات المتحدة أكثر أمنا. وأعتقد أن ذلك يعد أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المحاكم الأمريكية تتشكك حيال حظر السفر”.
وعقب الهجوم، صرح الرئيس ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن هذا العنف قد أكد على حاجة المحاكم الأمريكية لدعم إجرائه بحظر السفر المؤقت على ستة دول ذات أغلبية مسلمة والتي تعد بؤرا إرهابية.
يذكر أن المحاكم الفيدرالية حجبت الحظر، مما أدى إلى لجوء إدارة ترامب إلى المحكمة العليا لحسم الأمر.
-
«رحلات دوت كوم» تقدم عروضا متميزة لخدمة المسافرين في رمضان والعيد
وقعت شركة رحلات دوت كوم عدد من الاتفاقيات الفعالة مع شركاء مستقبليين في الشرق الأوسط لتعظيم استفادة عملائها من خلال تحسين عمليات البحث عن تذاكر الطيران والغرف ...Sun, 04 Jun 2017 12:30:50 GMT
-
السعودية تؤكد التزامها بتسهيل الحج والعمرة للقطريين
قررت المملكة العربية السعودية قطع العلاقات مع قطر، إلا أنها أكدت التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين. وقال البيان الذي ...Mon, 05 Jun 2017 06:40:29 GMT
-
صحيفة بريطانية: بعد عامين من الحرب .. اليمن على شفا دمار كامل
رأت صحيفة “اندبندنت” البريطانية أن اليمن تعثر في ظلام الدمار بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من سنتين بين الحوثيين وحلفائهم بما فيهم الرئيس السابق على عبدالله صالح، ...Mon, 05 Jun 2017 12:52:48 GMT
-
"الجارديان": قطع العلاقات مع قطر القرار الأخطر بالمنطقة منذ سنوات
وصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية قرار «مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وليبيا» بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بالأزمة الأكثر خطورة ...Mon, 05 Jun 2017 09:21:51 GMT
-
المعارضة القطرية تبحث تشكيل حكومة إنقاذ وطني
يجتمع أعضاء المعارضة القطرية اليوم الإثنين، وبشكل عاجل، لبحث تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تجمع كل أطياف المجتمع القطري وطوائفه دون استثناء، وستعتمد معيار المحاصصة في ...Mon, 05 Jun 2017 10:50:56 GMT
-
وزير البيئة: جهود مصر لا تتوقف للانضمام لاتفاقية التغيرات المناخية
أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة،أن مصر مستمرة فى تنفيذ إجراءات الأنضمام لاتفاقية التغيرات المناخية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفىي للدكتور خالد فهمى والذي عقد ...Mon, 05 Jun 2017 16:55:04 GMT
-
نجمة غرابيب سود "رينا بشور" ترد على منتقدي العمل
ردت النجمة رينا بشور على الانتقادات التي طالت مسلسل “غرابيب سود” الذي تؤدي بطولته إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية. وقالت رينا في تصريحات صحفية إن “غرابيب ...Mon, 05 Jun 2017 16:44:56 GMT
-
"الفلاحين" تهنئ السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
هنأت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، شعب مصر بحلول الذكرى الـ44 لانتصارات العاشر من رمضان المجيدة، التى أعادت لمصر الأرض المغتصبة، وأجبرت العدو على ...Mon, 05 Jun 2017 16:40:13 GMT
-
"فيفا" يتواصل مع قطر لبحث ملف كأس العالم 2022
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بيانا اليوم الاثنين، للتعليق على قرار مصر وعدد من الدول العربية بقطع علاقاتها مع قطر الدولة المستضيفة لمونديال 2022. وجاء ...Mon, 05 Jun 2017 16:39:56 GMT