 Moheet on google
الإثنين 5 يونيو 2017 08:04 مساءً
روابط سريعة
سوزان رايس: اقتراحات ترامب لحظر السفر تستهدف مسلمين فقط وليست بناءة
السفيرة الأميركية لدى مجلس الأمن الدولي سوزان رايس.jpg

سوزان رايس: اقتراحات ترامب لحظر السفر تستهدف مسلمين فقط وليست بناءة

2017-06-05 18:25:55
خاص- محيط

قالت سوزان رايس، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة أنه لا توجد طرق سهلة لوقف الإرهاب الذي ينشأ محليا ، مشيرة إلى أن اقتراح الرئيس دونالد ترامب فرض إجراءات حظر للسفر تستهدف المسلمين ليس اقتراحا بناء.

وأضافت سوزان - في تصريحات نقلتها صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أن ” علينا الاعتراف بأن هناك متطرفين يأتون من داخل بلدانا جميعا ، وأنه لا يوجد طريق سهل ورادع للتغلب علي كل واحد منهم على حدة”، وذلك ردا علي الهجوم الإرهابي الدموي على لندن يوم السبت الماضي.

وقالت رايس ، التي عملت أيضا كمستشار للأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، إنه من أجل حماية الأمريكيين من تلك الهجمات التي تقوم بها جماعات إسلامية متطرفة ، يتعين على الولايات المتحدة أن تعزيز نشاطنا الاستخباراتي، وتفعيل القانون، والعمل مع الشركاء المهمين لها مثل المملكة المتحدة .

وتابعت رايس “لا يوجد أي دليل على أنه بحظر المسلمين أو بحظر المسلمين من مجموعة معينة مكونة من ستة دول، يمكن أن نكون بذلك في الولايات المتحدة أكثر أمنا. وأعتقد أن ذلك يعد أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المحاكم الأمريكية تتشكك حيال حظر السفر”.

وعقب الهجوم، صرح الرئيس ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن هذا العنف قد أكد على حاجة المحاكم الأمريكية لدعم إجرائه بحظر السفر المؤقت على ستة دول ذات أغلبية مسلمة والتي تعد بؤرا إرهابية.

يذكر أن المحاكم الفيدرالية حجبت الحظر، مما أدى إلى لجوء إدارة ترامب إلى المحكمة العليا لحسم الأمر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3