مازال الفنان المصري خالد النبوي يصور مشاهده في مسلسل «واحة الغروب» مع الفنانة منة شلبي.

خالد يعاني من آلام شديدة في الظهور إثر سقوطه على ظهوره، ورغم أن طبيبه طلب منه الراحة التامة إلا أن احترام الجمهور فرض عليه أن يتحامل على نفسه ليكمل التصوير.

خالد كتب عبر «تويتر»، : «تصوير ممتد حتى الفجر، مسكنات باستمرار لاحتمال آلام الظهر، تسجيل صوت كملها على خير يارب دعواتكم».

«واحة الغروب» رواية للكاتب بهاء طاهر وتأليف مريم ناعوم وبطولة منة شلبي، وأحمد مجدي وسيد رجب.