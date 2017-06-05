خالد النبوي يطلب الدعاء له2017-06-05 18:17:01
مازال الفنان المصري خالد النبوي يصور مشاهده في مسلسل «واحة الغروب» مع الفنانة منة شلبي.
خالد يعاني من آلام شديدة في الظهور إثر سقوطه على ظهوره، ورغم أن طبيبه طلب منه الراحة التامة إلا أن احترام الجمهور فرض عليه أن يتحامل على نفسه ليكمل التصوير.
خالد كتب عبر «تويتر»، : «تصوير ممتد حتى الفجر، مسكنات باستمرار لاحتمال آلام الظهر، تسجيل صوت كملها على خير يارب دعواتكم».
«واحة الغروب» رواية للكاتب بهاء طاهر وتأليف مريم ناعوم وبطولة منة شلبي، وأحمد مجدي وسيد رجب.
-
«رحلات دوت كوم» تقدم عروضا متميزة لخدمة المسافرين في رمضان والعيد
وقعت شركة رحلات دوت كوم عدد من الاتفاقيات الفعالة مع شركاء مستقبليين في الشرق الأوسط لتعظيم استفادة عملائها من خلال تحسين عمليات البحث عن تذاكر الطيران والغرف ...Sun, 04 Jun 2017 12:30:50 GMT
-
السعودية تؤكد التزامها بتسهيل الحج والعمرة للقطريين
قررت المملكة العربية السعودية قطع العلاقات مع قطر، إلا أنها أكدت التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين. وقال البيان الذي ...Mon, 05 Jun 2017 06:40:29 GMT
-
"الجارديان": قطع العلاقات مع قطر القرار الأخطر بالمنطقة منذ سنوات
وصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية قرار «مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وليبيا» بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بالأزمة الأكثر خطورة ...Mon, 05 Jun 2017 09:21:51 GMT
-
المعارضة القطرية تبحث تشكيل حكومة إنقاذ وطني
يجتمع أعضاء المعارضة القطرية اليوم الإثنين، وبشكل عاجل، لبحث تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تجمع كل أطياف المجتمع القطري وطوائفه دون استثناء، وستعتمد معيار المحاصصة في ...Mon, 05 Jun 2017 10:50:56 GMT
-
نجمة غرابيب سود "رينا بشور" ترد على منتقدي العمل
ردت النجمة رينا بشور على الانتقادات التي طالت مسلسل “غرابيب سود” الذي تؤدي بطولته إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية. وقالت رينا في تصريحات صحفية إن “غرابيب ...Mon, 05 Jun 2017 16:44:56 GMT
-
"العرابي": قطع العلاقات مع قطر خطوة لا بد منها
وصف وزير الخارجية الأسبق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب محمد العرابي، قرار قطع العلاقات مع قطر الصادر من عدد من الدول العربية من بينها مصر، “بانه خطوة ...Mon, 05 Jun 2017 16:09:09 GMT
-
"الفلاحين" تهنئ السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
هنأت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، شعب مصر بحلول الذكرى الـ44 لانتصارات العاشر من رمضان المجيدة، التى أعادت لمصر الأرض المغتصبة، وأجبرت العدو على ...Mon, 05 Jun 2017 16:40:13 GMT
-
وزير البيئة: جهود مصر لا تتوقف للانضمام لاتفاقية التغيرات المناخية
أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة،أن مصر مستمرة فى تنفيذ إجراءات الأنضمام لاتفاقية التغيرات المناخية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفىي للدكتور خالد فهمى والذي عقد ...Mon, 05 Jun 2017 16:44:56 GMT
-
خالد النبوي يطلب الدعاء له
مازال الفنان المصري خالد النبوي يصور مشاهده في مسلسل «واحة الغروب» مع الفنانة منة شلبي. خالد يعاني من آلام شديدة في الظهور إثر سقوطه على ظهوره، ورغم أن طبيبه طلب منه ...Mon, 05 Jun 2017 16:20:00 GMT