 Moheet on google
الإثنين 5 يونيو 2017 07:51 مساءً
روابط سريعة
خالد النبوي يطلب الدعاء له
خالد النبوي

خالد النبوي يطلب الدعاء له

2017-06-05 18:17:01

مازال الفنان المصري خالد النبوي يصور مشاهده في مسلسل «واحة الغروب» مع الفنانة منة شلبي.

خالد يعاني من آلام شديدة في الظهور إثر سقوطه على ظهوره، ورغم أن طبيبه طلب منه الراحة التامة إلا أن احترام الجمهور فرض عليه أن يتحامل على نفسه ليكمل التصوير.

خالد كتب عبر «تويتر»، : «تصوير ممتد حتى الفجر، مسكنات باستمرار لاحتمال آلام الظهر، تسجيل صوت كملها على خير يارب دعواتكم».

«واحة الغروب» رواية للكاتب بهاء طاهر وتأليف مريم ناعوم وبطولة منة شلبي، وأحمد مجدي وسيد رجب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3