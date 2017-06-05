 Moheet on google
الإثنين 5 يونيو 2017 07:52 مساءً
روابط سريعة
فيديو.. رسالة خالد الجندي للمسلمين في ذكرى العاشر من رمضان
خالد الجندي

فيديو.. رسالة خالد الجندي للمسلمين في ذكرى العاشر من رمضان

2017-06-05 18:16:05

شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة أن يعمل المسلمين على استثمار أيام رمضان فى طاعة الله فى تلك الأيام المباركة، قائلا:  النهاردة 10 رمضان، ثلث الشهر انقضى، خلص بسرعة.

ونصح الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الاثنين: “تقدر تعوض اللى فات منك لو اعتبرت إن النهارده ليلة رؤية رمضان، ولازم نطيع ربنا، ونبدأ نشحن همتنا وقوتنا ونعوض اللى فات  من قراءة القرآن، والبر، وصلة الرحم”.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3