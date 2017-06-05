فيديو.. رسالة خالد الجندي للمسلمين في ذكرى العاشر من رمضان

شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة أن يعمل المسلمين على استثمار أيام رمضان فى طاعة الله فى تلك الأيام المباركة، قائلا: النهاردة 10 رمضان، ثلث الشهر انقضى، خلص بسرعة.

ونصح الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الاثنين: “تقدر تعوض اللى فات منك لو اعتبرت إن النهارده ليلة رؤية رمضان، ولازم نطيع ربنا، ونبدأ نشحن همتنا وقوتنا ونعوض اللى فات من قراءة القرآن، والبر، وصلة الرحم”.