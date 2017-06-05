ظهر الفنان المغربي سعد المجرد بعد غياب في صورة جديدة نشرها صديقه، المهدي بنكيران رئيس جمعية «محبي الملك محمد السادس» خلال تناولهما الإفطار مع صديق لهما.

اللافت كان ظهور «المعلم» بـ«لوك» جديد، حيث حلق لحيته، تاركاً ذقن بسيط، وبدا واضعاً «طاقية» لم يظهر بها من قبل، وهي الطلّة التي أثلجت صدور فانز المجرد، حيث أنه لم يتواصل مع محبيه منذ فترة تزيد على الشهر، كما أنه مسح كل الصور التي كان قد نشرها بعد الإفراج عنه مؤقتاً من محبسه بباريس.

يُذكر أن سعد المجرد يستعد للوقوف مجدداً أمام المحكمة في قضية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية الأسبوع المقبل، وهو يقيم حالياً بشكل جبري بشقة استأجرها في باريس، حتى انتهاء التحقيقات وغلق ملف القضية بشكل نهائي، ويتم مراقبة كل تحركاته من خلال سوار إلكتروني تم وضعه في معصمه.