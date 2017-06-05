حذرت منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة وعلى لسان ممثلها فى العراق بيتر هوكينز اليوم الاثنين من ان مايقدر بحوالى 100 الف طفل هم عرضة للخطر بسبب تصاعد القتال فى غرب الموصل.

وقال هوكينز ،في تصريح له اليوم، إن المنظمة تتلقى تقارير مزعجة عن مقتل عدد من المدنيين بما فى ذلك العديد من الاطفال فى غرب الموصل وحيث تشير التقارير الى ان بعضهم قتلوا اثناء محاولتهم اليائسة للهرب من القتال والذى يتزايد مع الوقت .

المنظمة الدولية فى بيانها الصادر فى جنيف قالت ان حياة الاطفال فى تلك المنطقة من العراق هى على المحك حيث يقتل الاطفال ويصابون ويستخدمون كدروع بشرية وفى بعض الحالات اضطروا الى المشاركة فى القتال والعنف واضافت يونيسيف ان المائة الف فتاة وفتى مازالوا فى ظروف بالغة الخطورة فى المدينة القديمة ومناطق اخرى من غرب الموصل وحيث تذكر التقارير ان العديد منهم يقعون فى تبادل اطلاق النار كما تفيد التقارير كذلك بان المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية تتعرض للهجوم .

يونيسيف دعت جميع الأطراف في غرب الموصل إلى حماية الأطفال وابعادهم عن الأذى في جميع الأوقات وذلك تمشيا مع التزاماتهم بموجب القانون الإنسانى واضافت ان الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية بما فيها المستشفيات والعيادات والمدارس والمنازل وشبكات المياه يجب ان تتوقف فورا .