تعرف على قائمة الأجور التي حصل عليها النجوم في برنامج «رامز تحت الأرض»2017-06-05 18:09:11
شارك عدد كبير من النجوم المصريين والعرب والعالميين في برنامج المقالب “رامز تحت الأرض” تقديم الفنان رامز جلال على قنوات MBC.
وقد كشفت عدد من التقارير الصحفية عن المبالغ التي تقاضاها النجوم مقابل اشتراكهم في البرنامج، وكان أعلاهم أجرا الفنان الهندي شاروخان، والذي حصل على مبلغ 400 ألف دولار.
فيما حصل الفنان وائل كفوري على مبلغ يقدر بـ 250 ألف دولار، وحصل الشاب خالد على مبلغ 100 ألف دولار، وتقاضى الفنان محمود حميدة مبلغ 70 ألف دولار، أما الفنانة نادية الجندي فقد حصلت على مبلغ 500 ألف جنيه.
وحصلت الإعلامية ريهام سعيد والفنانة مي عمر على نفس الأجر وهو 200 ألف جنيه، وتقاضت فيفي عبده وإيناس الدغيدي نفس الأجر وهو 150 ألف جنيه، وحصل الفنان أحمد فتحي على 120 ألف جنيه، وتقاضى الفنان مصطفى خاطر مبلغ 100 ألف جنيه.
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