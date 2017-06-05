أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مقاطعة قنوات “بي إن سبورت” الرياضية القطرية، ومنع مراسليها من دخول نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

وقال منصور - في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم الإثنين - إن “أي فرد ينتمي لنادي الزمالك سيتوجه إلى قطر للعمل أو التحليل بقنوات (بي إن سبورت) سيكون ليس له أي علاقة بنادي الزمالك مرة أخرى”.

وأعرب منصور، عن ترحيبه الشديد بقرار الحكومة المصرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، مؤكدا أنه يعد قرارا تاريخيا.

وشدد رئيس نادي الزمالك، على ضرورة محاسبة مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بسبب قيامه بالسفر إلى قطر خلال الفترة الماضية، مطالبا هاني أبو ريدة رئيس المجلس بإبعاده عن العمل في الاتحاد.

وأبدى منصور، ضيقه الشديد من التصريحات التي أدلى بها اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي، والذي رحل عن ناديه دون إذن، بعدما أكد أنه تعرض للاضطهاد وللمعاملة السيئة داخل النادي الأهلي.

وقال رئيس الزمالك، “هذا أمر غريب، لم يتم التعرض لأي لاعب مسيحي في أي نادي مصري من قبل على مدار التاريخ، ما حدث هو مخطط ومؤامرة من اللاعب”.