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وزير خارجية تونس: نتمنى تجاوز الخلافات في الخليج
وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أ‎

وزير خارجية تونس: نتمنى تجاوز الخلافات في الخليج

2017-06-05 18:01:57

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إن تونس تتابع الوضع في الخليج العربي والقرارات التي اتخذت من قبل بعض الدول والخاص بقطع العلاقات مع قطر.

وأضاف الجهيناوي، في تصريح إعلامي عقب لقائه مع وزير الخارجية الفلسطيني - الذي يزور تونس حاليا، “نأمل أن يمكن السيطرة علي هذا الموقف،ونتمنى تجاوز الخلافات في الخليج وأن يتوصل الإخوة إلى حل يرضي جميع الأطراف.. فلا نريد مزيدا من التفرقة”.

وعبر وزير الشؤون الخارجية التونسي، عن رغبته في تجاوز الأزمة للحفاظ على قوة دول الخليج والدول العربية بصفة عامة.

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