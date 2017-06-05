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"العرابي": قطع العلاقات مع قطر خطوة لا بد منها
وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي

"العرابي": قطع العلاقات مع قطر خطوة لا بد منها

2017-06-05 17:56:07
أ ش أ

وصف وزير الخارجية الأسبق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب محمد العرابي، قرار قطع العلاقات مع قطر الصادر من عدد من الدول العربية من بينها مصر، “بانه خطوة لابد منها”منوها بأن قطر كان أمامها فرصة لمراجعة مواقفها بعد قمة الرياض التي حضرها الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقال العرابي، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الاثنين “يبدو أن قطر كانت تستعمل كمخلب قط في عهد إدارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما ولم تستوعب التغيير في الادارة الامريكية وضيق دول المنطقة”.

ونوه بأن امام قطر الآن “خياران: اما الأرتماء في احضان ايران او العودة لدول الخليج”.

وقررت الحكومة المصرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في خطوة متزامنة مع قرارات مماثلة اتختها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات ومملكة البحرين وليبيا.

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