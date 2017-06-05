طالبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دولة قطر بالالتزام بتعهداتها السابقة والاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وخاصة المتعلقة بوقف دعم الجماعات الإرهابية وأنشطتها والتحريض الإعلامي.

وقالت الأمانة العامة -في بيان لها حصلت وكالة أنباء الشرق اﻷوسط على نسخة منه اليوم الاثنين- إنها تتابع عن كثب التطورات الراهنة في منطقة الخليج والمتمثلة في قطع عدد من الدول الأعضاء في المنظمة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر استنادا إلى معلومات وأدلة تثبت انطلاق أعمال معادية لها من قطر.

وأكدت أهمية التزام جميع الدول الأعضاء، بِمَا في ذلك دولة قطر، بمبادئ ميثاق المنظمة التي تدعو إلى الالتزام بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.