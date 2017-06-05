قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، مقاطعة مجموعة قنوات “بي إن سبورت” الرياضية القطرية، ووقف كافة أشكال التعاون معها ومع مراسليها خلال الفترة القادمة.

وقال اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي - في بيان للنادي اليوم الإثنين - إن ناديه قرر مقاطعة مجموعة القنوات الرياضية القطرية “بي إن سبورت”، ووقف التعاون معها ومع مراسليها، مشيرا إلى أنه قام بإخطار كافة الإدارات بالنادي بالقرار المذكور والبدء في تنفيذه فورا.