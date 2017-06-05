بعد قطع العلاقات مع قطر سموحة يقاطع شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية

قاطع مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر شبكة قنوات “bein sport” اتساقا مع قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن قطع العلاقات مع قطر.

وقال عامر - فى تصريح اليوم الاثنين- إن الأمور بلغت مستوى لايمكن فيه السكوت عن سياسات الدوحة ، مشيرا إلي أن قرار مقاطعة شبكة قنوات :bein sport: ياتى تضامنا مع مصر.

يشار إلى أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بجانب قرارات أخرى.