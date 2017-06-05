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سموحة يقاطع شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية
فرج عامر أكثر جودة

بعد قطع العلاقات مع قطر

سموحة يقاطع شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية

2017-06-05 17:41:33

قاطع مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر شبكة قنوات “bein sport” اتساقا مع قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن قطع العلاقات مع قطر.

وقال عامر - فى تصريح اليوم الاثنين- إن الأمور بلغت مستوى لايمكن فيه السكوت عن سياسات الدوحة ، مشيرا إلي أن قرار مقاطعة شبكة قنوات :bein sport: ياتى تضامنا مع مصر.

يشار إلى أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بجانب قرارات أخرى.

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