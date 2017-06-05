إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية بمنفذ " أرقين" بين مصر والسودان



أحبطت جمارك منفذ أرقين بين مصر والسودان، برئاسة أحمد الصاوي محاولة تهريب كمية من الأدوية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم الاثنين، إن مأمور التفتيش موافي محمود اشتبه في راكب سوداني قادم من الخرطوم، وبتفتيشه تبين وجود 120 علبة بها 12 ألف كبسولة دواء.

وقررعلي محمد طلبة مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات