ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي فالنسيا حدد سعر الموافقة على بيع مدافعه التونسى أيمن عبد النور ب13 مليون دينار.

وكان فالنسيا قد ضم اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي إلى صفوفه عام 2015 قادما من نادي موناكو الفرنسي فى صفقة بلغت قيمتها 22 مليون يورو.

غير انه يبدو أن إدارة النادى الإسباني تسعى للتخلص من لاعب منتخب نسور قرطاج بعد فشله في تقديم الإضافة للفريق.

وكان عبد النور قد شارك في 34 مباراة بزي فالنسيا لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف، فى حين حصل على 9 بطاقات صفراء.