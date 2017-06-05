أطلقت شركة جوجل رسميا مبيعات شاشة “Jamboard” المميزة، المصممة للعمل مع العديد من الأجهزة الذكية.

وفي تعليقهم قال الخبراء في جوجل: “الشاشة تأتي بقياس 55 بوصة وبدقة عرض 4K، صممت لتعمل كحاسب لوحي كبير الحجم، يمكن للشركات الكبرى ورجال الأعمال الاستفادة منها لعرض المشاريع أو الرسومات أو البيانات خلال الاجتماعات أو المعارض، وهي تعمل باللمس ومزودة بمعالج من نوع Nvidia Jetson TX1”.

وأشاروا إلى أن بإمكان مستخدمي الأجهزة العاملة بنظامي ويندوز وiOS الاستفادة من تلك الشاشة لعرض الفيديوهات التي ستبث إليها مباشرة من أجهزتهم الذكية.

كما تم تزويد الشاشة بكاميرا مخصصة للاتصال عبر الإنترنت، ومنافذ من نوع ” USB” و“HDMI” تمكن من وصلها مع لوحة مفاتيح أو أي أجهزة خارجية أخرى.

وطرحت الشركة شاشتها بسعر 4999 دولارا، يضاف إليها مبلغ 600 دولار سنويا لقاء الخدمات الفنية والتقنية التي تقدمها جوجل لمستخدميها.