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انطلاق إنشاء منصة لصاروخ "أنغارا" الروسي العام الجاري
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انطلاق إنشاء منصة لصاروخ "أنغارا" الروسي العام الجاري

2017-06-05 15:57:11

تنطلق العام الجاري عملية إنشاء منصة لصاروخ “أنغارا” في مطار “فوستوتشني”، أقصى شرق روسيا.

أعلنت ذلك الوكالة الفضائية الروسية “روسكوسموس”، وأضافت أن إنشاء المنصة سيبدأ العام الجاري وليس عام 2018 كما كان من المخطط له سابقا.

وكان قد أطلق صاروخا “أنغارا” إلى الفضاء، كلاهما من قاعدة “بليسيتسك” الفضائية الروسية العسكرية، في يوليو عام 2014 (أنغارا 1.2 بي بي الخفيف)، وفي ديسمبرعام 2014 (أنغارا-آ 5).

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن أول صاروخ من طراز “أنغارا” سيطلق من مطار “فوستوتشني” عام 2021. أما شركة International Launch Services الروسية فتنوي إطلاق أول صاروخ تجاري من طراز “أنغارا” عام 2020.

يذكر أن “أنغارا” هو جيل جديد من الصواريخ الروسية، تم تصنيعه على أساس وحدات تكنولوجية بديلة، مزودة بمحركات الكيروسين والأوكسيجين الحديثة والنظيفة بيئيا، وتضم أسرة الصاروخ نماذج خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وبوسع الصاروخ نقل حمولة بوزن حتى 37.5 طنا.

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