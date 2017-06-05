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بعد الإطلاق الناجح لصاروخ فالكون 9.. "دراغون" تلتقي بمحطة الفضاء الدولية
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بعد الإطلاق الناجح لصاروخ فالكون 9.. "دراغون" تلتقي بمحطة الفضاء الدولية

2017-06-05 15:54:41

أكدت وكالة ناسا أن مركبة الشحن الفضائية “دراغون” من المفترض أن تلتحم، اليوم الاثنين، بمحطة الفضاء الدولية.

وردت تلك المعلومات خلال البث الحي الذي عرضته الوكالة لعملية إطلاق الصاروخ “فالكون 9” الذي نجح بإيصال المركبة إلى مدارها الفضائي.

حيث أكدت ناسا أن “الصاروخ الذي حمل مركبة دراغون انطلق بنجاح، الأحد 4 يونيو، من قاعدة كيب كانافيرال الأمريكية في تمام الساعة (00:07 بتوقيت موسكو)، حيث من المقرر عرض بث حي، الاثنين 5 يونيو، لعملية التحام مركبة الشحن الفضائية بالمحطة الفضائية الدولية”.

وجاء في البيان الصادر عن الوكالة أيضا أن مركبة “دراغون تنقل إلى المحطة حمولة تصل إلى 3 أطنان من البضائع، حيث تحتوي الحمولة على أغراض ومواد غذائية ضرورية لعمل الرواد في المحطة، فضلا عن مواد مخصصة لإجراء التجارب العلمية”.

ووفقا للخبراء “تعتبر العملية الأخيرة خطوة مهمة في عالم إطلاق المركبات الفضائية، فهذه أول مرة تعيد فيها شركة (سبيس إكس) الأمريكية إستخدام مركبة أطلقت من قبل”.

ومن المقرر أن تبقى هذه المركبة في الفضاء قرابة شهر، حيث ستكون ملتحمة بالقسم الأمريكي “Harmony” التابع لمحطة الفضاء الدولية، لتعود بعدها من الفضاء، في شهر يوليو القادم.

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