أجرت روسيا والبرازيل محادثات بشأن مشاركة الجانب الروسي في عملية تطوير قاعدة “ألكانترا” الفضائية البرازيلية.

جاء ذلك في بيان نشره موقع شركة “روسكوسموس” الروسية في أعقاب اجتماع اللجنة الروسية البرازيلية الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي.

وقال البيان إن الجانبين بحثا مستقبل التعاون لتطوير منصة إطلاق الصواريخ من قاعدة “ألكانترا” الفضائية. وقدمت شركة “إينيرغوماش” الروسية المصنعة للمعدات الفضائية، في الاجتماع تقريرا عن تطوير التعاون في هذا المجال.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك بغية تسوية الأمور التنظيمية العام الجاري.

يذكر أن حكومة البرازيل كانت قد رفضت تحقيق المشروع البرازيلي الأوكراني الرامي إلى إنشاء بنية تحتية لإطلاق الصواريخ في قاعدة “تسيكلون” الفضائية.

هذا وكانت وسائل الإعلام قد أفادت العام 2015 بأن روسيا تجري محادثات مع البرازيل بشأن إنشاء منصة لإطلاق صواريخ “أنغارا” في قاعدة “ألكانترا” الفضائية البرازيلية.