سوني تعلن عن شراكة إستراتيجية مع "Jovi tronix" في مصر2017-06-05 15:48:54
كشفت سوني للهواتف المحمولة عن عقد شراكة استراتيجية مع Jovi tronix ليصبح الموزع الرسمي لهواتف سوني في مصر. ومع الإطلاق الناجح لهاتف Xperia XZ Premium على الساحة الدولية، فمن المتوقع أن تطلق هذه الشراكة شرارة الابتكار في مجال التجزئة في مصر لتعظيم إمكانية الوصول لعدد أكبر من المستهلكين.
من المتوقع أن تقوم Jovi tronix بتوفير جميع هواتف سوني إكسبيريا الذكية، إلى جانب الإكسسوارات الذكية التي تقدمها سوني للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تقديم خدمات للعملاء في مصر.
وقد صرح يونس شرقاوي المدير العام لشركة سوني موبايل فى شمال وغرب أفريقيا: “إعلان الشراكة مع Jovi tronix هى خطوة قوية تجاه التوسع لهواتف سوني في مصر للوصول إلى عدد أكبر من المستهلكين، إلى جانب تطوير الأعمال بمزيد من الفاعلية. إن الدمج بين ابتكار سوني وتأثير Jovi tronix القوي، سوف يساعدنا على توسيع قاعدة مستخدمي تكنولوجيا سوني بمختلف أشكالها.”
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة إلى توفر المزيد من هواتف سوني المحمولة في مصر، وذلك عبر تقديم عروض وخدمات أفضل. وأضاف يوسف الجزار الرئيس التنفيذي لشركة Jovi tronix، أن الشراكة مع سوني للهواتف المحمولة في مصر تساعدنا على تقديم تكنولوجيا وخدمات ومنتجات أفضل.
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