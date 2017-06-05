طور الباحثون الروس الروبوت “ألانتيم” المخصص لحماية ومساعدة المشجعين في كأس العالم عام 2018.

ونشر شريط فيديو يظهر فيه الروبوت، وهو يقدم رسالة طمأنة إلى عشاق الرياضة، الذين يخططون للسفر إلى روسيا، في مونديال 2018.

وقال الباحثون في معهد موسكو التكنولوجي (MTI)، إن الروبوت الذي يبلغ طوله 1.22 متر، يمكنه كشف المشاعر البشرية، والاتصال بالشرطة عند التنبؤ بوجود سلوك عدواني، لا يمكنه حله عبر “المحادثة الدبلوماسية”.

وقُدم الروبوت “ألانتيم” بعد 3 أشهر من نشر قناة “بي بي سي”، لفيلم وثائقي أثار المخاوف لدى مشجعي كرة القدم، من القدوم إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم.

وقال الروبوت “ألانتيم” في شريط الفيديو: “قرأت على شبكة الإنترنت أن العديد من المشجعين البريطانيين، متخوفون من الحضور إلى روسيا. لا يوجد ما يدعو للقلق، فأنا شخصيا سأقوم بحمايتكم”.

وذكر المصممون، أن الروبوت “ألانتيم” يشغل منصب مساعد رئيس قسم الروبوتات في المعهد، ويتمتع بمواهب عديدة، بما في ذلك مشاهدة كرة القدم وتحليل التكتيكات، هذا ويجيد اللغة الإنجليزية.

وأوضح الباحثون أن الروبوت المطور يمكنه رصد السلوك العدواني لدى المشجعين، كما يتميز بقدرته على إجراء محادثة هادفة، وحل النزاعات بطريقة دبلوماسية.