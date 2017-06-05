توصل باحثون في جامعة أدنبرة أن المغذيات الموجودة في زيت الزيتون لديها القدرة عل المساعدة في منع الجينات المسببة للسرطان من العمل في الخلايا.. ويعد حمض «الأوليك» العنصر الأساسي في زيت الزيتون وهو واحد من مجموعة من العناصر الغذائية المعروفة بإسم «الأحماض الدهنية».

وفي هذه الدراسة الحديثة، حلل الباحثون آثار حمض «الأوليك على جزىء الخلية المعروف باسم» مير- 7 «، والموجود في المخ ومعروف بدوره في قمع تشكيل الأورام.

وفي الاختبارات على مقتطفات الخلايا البشرية وفي الخلايا الحية في المختبر، توصل الباحثون إلى أن حمض الأوليك يمنع بروتين الخلية المعروف باسم MSI2 من وقف إنتاج جزىء «مير- 7»، حيث يدعم حمض الأوليك إنتاج هذا الجزىء مما يمنع تكون الأورام.

وقال الدكتور«جراسيان ميكلوسكى» أستاذ الأورام السرطانية في جامعة «أدنبرة»، في سياق النتائج المتوصل إليها والمنشورة في العدد الأخير من مجلة «البيولوجيا الجزيئية»، لا يمكننا بعد أن نقول أن زيت الزيتون في النظام الغذائى يساعد على منع سرطان المخ، إلا أن نتائجنا تشير إلى أن حمض «الأوليك» يمكن أن يدعم إنتاج جزيئات تعمل على قمع تكون الأورام في الخلايا التي يتم زرعها في المختبر، وهو ما يمكن أن يساعد، في الدراسات الأخرى، في تحديد الدور الذي قد يلعبه زيت الزيتون في صحة المخ «.