51 سفينة عبرت قناة السويس اليوم بإجمالى حمولات بلغ مليونين و600 ألف طن

عبرت المجرى الملاحى لقناة السويس اليوم/ الإثنين / 51 سفينة بحمولات بلغت مليونين و 600 ألف طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس عبور 24 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و 400 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات “البنميه فرانشيسكو” بحموله بلغت 135 ألف طن.

فيما ضمت قافلة الجنوب 27 سفينة بحمولات بلغت مليونا و 200 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية “ايريا ” بحمولة بلغت 199 ألف طن .