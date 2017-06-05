51 سفينة عبرت قناة السويس اليوم بإجمالى حمولات بلغ مليونين و600 ألف طن2017-06-05 16:06:26
عبرت المجرى الملاحى لقناة السويس اليوم/ الإثنين / 51 سفينة بحمولات بلغت مليونين و 600 ألف طن.
وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس عبور 24 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و 400 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات “البنميه فرانشيسكو” بحموله بلغت 135 ألف طن.
فيما ضمت قافلة الجنوب 27 سفينة بحمولات بلغت مليونا و 200 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية “ايريا ” بحمولة بلغت 199 ألف طن .
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