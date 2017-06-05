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شكري يصل إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع حول ليبيا
وزير الخارجية سامح شكري

شكري يصل إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع حول ليبيا

2017-06-05 15:28:37
أ ش أ

وصل وزير الخارجية سامح شكري ظهر اليوم الاثنين إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذى يضم مصر وتونس والجزائر ؛ لمتابعة الشأن الليبي في إطار متابعة تنفيذ آلية التنسيق الثلاثية التي طرحتها تونس.

وكان وزير الشئون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل في استقبال شكري لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الدول الثلاث خلال الاجتماع جميع العوامل الكفيلة بالإسهام في رؤية منسقة بغية مساعدة الأشقاء الليبيين لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تمر بها بلدهم.

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