مهندسون يابانيون يعملون على تطوير سيارة طائرة2017-06-05 15:24:55
عرض مهندسون يابانيون تدعمهم شركة “تويوتا موتور”، سيارتهم الطائرة التي يأملون في أن تتمكن من إشعال الشعلة الأولمبية أثناء مراسم افتتاح دورة الألعاب الصيفية طوكيو 2020.
وكانت “كارتيفاتور Cartivator”، وهي شركة ناشئة تضم نحو 30 مهندساً بما في ذلك بعض الموظفين الشباب من تويوتا، بدأت تطوير سيارتها الطائرة التي أطلقوا عليها اسم “سكاي درايف SkyDrive” في عام 2014 بمساعدة من حملة تمويل جماعي.
وقال رئيس شركة كارتيفاتور، تسوباسا ناكامورا، إنه “في حين لا تزال السيارة في مرحلة مبكرة من التطوير، إلا أن المجموعة تتوقع إجراء أول رحلة طيران مأهولة بحلول نهاية عام 2018”.
وخلال العرض، كان نموذج الاختبار الحالي قادراً على الإقلاع والتحليق فوق الأرض لبضع ثوان، وقال ناكامورا إن “التصميم يحتاج إلى مزيد من الاستقرار حتى يتمكن النموذج من الطيران طويلاً وعالياً بما فيه الكفاية للوصول إلى الشعلة الأولمبية”.
ويهدف مهندسو كارتيفاتور إلى جعل سيارتهم الطائرة أصغر مركبة كهربائية في العالم، والتي يمكن استخدامها في المناطق الحضرية الصغيرة، وتأمل في تسويق السيارة في عام 2025.
وكانت شركة تويوتا ومجموعة شركاتها قد وافقت في الشهر الماضي على استثمار 42.5 مليون ين (385،000 دولار أمريكي) في المشروع للسنوات الـ3 المقبلة، وقال ناكامورا إن “المجموعة تعمل جاهدة لتحسين التصميم، على أمل الحصول على مزيد من الاستثمارات من الشركة”.
يُشار إلى أن شركات حول العالم تتنافس في تطوير أول سيارة طائرة أو مركبات قادرة على الإقلاع والهبوط عمودياً، وأعلنت شركة أوبر عن خطتها لتوفير خدمة سيارات الأجرة الطائرة بحلول عام 2020 في دالاس فورت وورث بولاية تكساس، ومدينة دبي، وتعمل مجموعة إيرباص أيضاً على تطوير سيارتها الطائرة تحت قسمها المسمى “أوربان أير موبيليتي”.
ولكن صناع السيارات الطائرة لا يزالون يواجهون عقبات، بما في ذلك إقناع الجهات التنظيمية والجمهور بأن منتجاتها يمكن استخدامها بأمان، ولا تزال الحكومات تتصارع مع لوائح الطائرات بدون طيار والسيارات بدون سائق.
-
«رحلات دوت كوم» تقدم عروضا متميزة لخدمة المسافرين في رمضان والعيد
وقعت شركة رحلات دوت كوم عدد من الاتفاقيات الفعالة مع شركاء مستقبليين في الشرق الأوسط لتعظيم استفادة عملائها من خلال تحسين عمليات البحث عن تذاكر الطيران والغرف ...Sun, 04 Jun 2017 12:30:50 GMT
-
الاتحاد السعودي يقاطع القنوات الرياضية القطرية
كشفت تقارير إعلامية إماراتية، عن أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر منع جميع اللاعبين والجهاز الفني، من الحديث مع شبكة قنوات “Bein sports”، و”الكأس” القطرية. وذكرت ...Mon, 05 Jun 2017 10:20:10 GMT
-
"الجارديان": قطع العلاقات مع قطر القرار الأخطر بالمنطقة منذ سنوات
وصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية قرار «مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وليبيا» بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بالأزمة الأكثر خطورة ...Mon, 05 Jun 2017 09:21:51 GMT
-
السعودية تكشف سبب قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر
أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وقررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي ...Mon, 05 Jun 2017 06:00:57 GMT
-
رئيس الوزراء: دعم المواد البترولية والكهرباء بـ225 مليار جنيهMon, 05 Jun 2017 11:41:04 GMT
-
"عفاريت إمام" و"دلهاب الشريف".. في صدارة السباق الرمضاني
تشهد قائمة مسلسلات رمضان 2017 تنوع كبير وقصص كثيرة وجديدة، وتشهد دراما رمضان هذا الموسم العديد من الأعمال والمسلسلات المصرية والتي تناقش العديد من القضايا في مختلف ...Mon, 05 Jun 2017 12:52:48 GMT
-
فتحات كبيرة بطول «عقار الأزاريطة» المائل ﻹنزال المنقولات
واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية وبالتنسيق مع كل من الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية وشركة المقاولون العرب، أعمال هدم عقار الأزاريطة المائل لليوم ...Mon, 05 Jun 2017 11:51:43 GMT
-
أهم الأخبار المتوقعة ليوم الاثنين
باريس .. تتوجه وزيرة الجيوش الفرنسية سيلفي جولار إلي القاهرة في زيارة لمصر يستقبلها خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تلتقي والقائد العام للقوات المسلحة، وزير ...Mon, 05 Jun 2017 06:06:18 GMT
-
زيروكس تطلق طابعتين جديدتين في السوق المصرية
أطلقت شركة زيروكس طابعة الألوان الجديدة VersaLink C400 والطابعة متعددة الوظائف الالوان VersaLink C405(طباعة، تصوير، مسح ضوئي، بريد إليكتروني وفاكس) واللتان تمثلان ثورة في ...Mon, 05 Jun 2017 13:06:37 GMT