طرحت وزارة المالية اليوم الاثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5ر1 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 475ر18%، فيما بلغ أعلى سعر 5ر18%، وأقل سعر 4ر18%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 556ر18%، في حين بلغ أعلى سعر 6ر18 %، وأقل سعر 4ر18%.