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دراسة تكشف الرقص يزيد مهارات الطفل المصاب بـ"التوحد"
الأطفال-مرضى-التوحد

دراسة تكشف الرقص يزيد مهارات الطفل المصاب بـ"التوحد"

2017-06-05 15:19:49

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين بجامعة “يوتا” الأمريكية، أن الرقص يساعد على زيادة مهارات اللعب الاجتماعي فى الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “Medicalxpress”، فقالت “كاثرين نيلسون”، أستاذ التربية الخاصة فى الولايات المتحدة، إن الأبحاث أظهرت أن اللعب أمر أساسي لتنمية لغة الأطفال والمهارات المعرفية، ومع ذلك، غالبا ما يواجه الأطفال المصابون بالتوحد صعوبات فى اللعب الاجتماعي واللعب بأشياء مثل ألعاب الأطفال الطبيعية.

وقام الباحثون بتجربة أنشطة الرقص كطريقة جديدة وتفاعلية شملت أنشطة الرقص الإبداعى مثل وجود أطواق يلتفها الأطفال حول الوسط فى جميع أنحاء الغرفة.

وبحلول نهاية الدراسة أظهر الأطفال مكاسب فى مهارات اللعب الاجتماعي، فضلا عن تحسين اللعب مع الأشياء، ومع ذلك، يجب أن تكون هذه التدخلات مستمرة إذا استمرت المكاسب.

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