أعلن الجيش الحر اليوم الإثنين إسقاطه طائرة حربية للنظام السوري فوق البادية السورية.

ونقلت قناة “العربية الحدث” عن تغريدة لجيش أسود الشرقية التابع للجيش السوري، على موقع تويتر :”أن أبطال جيش أسود الشرقية أسقطوا طائرة حربية لعصابات الأسد في منطقة دكوة بريف دمشق وجاري البحث عن الطيار”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد -في وقت سابق اليوم- باستمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة وجيش الإسلام من جهة أخرى في محور مزارع حوش الضواهرة في المرج بالغوطة الشرقية، وورود أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.