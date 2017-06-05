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الكرملين: المعلومات الاستباقية حول الهجمات الكيماوية ساعدت في الحد منها
دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين

الكرملين: المعلومات الاستباقية حول الهجمات الكيماوية ساعدت في الحد منها

2017-06-05 15:07:57
أ ش أ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، إن المعلومات الاستباقية حول الهجمات المحتملة باستخدام أسلحة كيماوية في سوريا ساهمت في تفادي بعض الحوادث.

وقال بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية “تاس”، اليوم الاثنين، إن “المعلومات حول الاستفزازات المحتملة باستخدام أدوات كيماوية (في سوريا) كانت في مناسبات عديدة (نُشرت بناء على اقتراح من روسيا)، وبلا شك، ساعد نشرها على الأرجح في المساعدة في تفادي مثل تلك التصعيدات”.

وسعى بيسكوف إلى تبرئة ساحة النظام السوري من أية هجمات كيماوية نسبة له، مشيرا إلى أن مخازن الأسلحة الكيماوية التي كانت تحت سيطرة النظام السوري دُمرت تماما قبل سنوات عدة، وأن هذا الأمر جرى تأكيده من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لافتا إلى وقوع العديد من الهجمات الكيماوية في الأراضي العراقية على أيدي إرهابيين.

وتابع “هذا هو، مثل تلك المواد النووية قد تكون في أيدي الإرهابيين”.

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