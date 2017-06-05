دراسة تؤكد الحمل بعد سرطان الثدي لا يعيد المرض2017-06-05 15:16:34
تتخلى النساء اللاتي عانين من سرطان الثدي عن حلم الأمومة خشية أن يزيد الحمل فرص إصابتهن من جديد.
أكدت دراسة على أكثر من 1200 امرأة عرضت يوم السبت على اجتماع للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري في شيكاجو تظهر أن بوسعهن الإنجاب دون زيادة احتمالات عودة الورم.
وقالت الدكتورة إريكا ماير خبيرة سرطان الثدي لدى معهد دانا فاربر للسرطان في كلمة باسم الجمعية “تطمئن هذه النتائج الناجيات من سرطان الثدي أن الإنجاب بعد تشخيص إصابتهن بالمرض ربما لا يزيد احتمالات عودة المرض”.
وعادة ما تقل احتمالات إنجاب النساء اللاتي أصبن بسرطان الثدي مقارنة بالناجيات من أنواع السرطان الأخرى بسبب المخاوف أن تؤدي الكميات الكبيرة من الهرمونات التي ينتجها الجسم خلال فترة الحمل إلى نمو الخلايا السرطانية الكامنة.
وهناك مخاوف إضافية تتعلق بالنساء المصابات بسرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات هرمون الإستروجين الذي يتغذى على هذا الهرمون. وتتناول المصابات بهذا النوع من السرطان أدوية تكبح إفراز الإستروجين لمدة خمس سنوات وأحيانا عشر سنوات للسيطرة على السرطان.
والحمل بالنسبة لهؤلاء السيدات يعني التوقف عن هذا العلاج الذي ثبت أنه يحول دون عودة السرطان.
وشملت الدراسة 1207 سيدات تحت سن الخمسين تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي قبل عام 2008. وكانت إصابتهن في مرحلة غير متأخرة.
وأصيبت الغالبية منهن (57 في المئة) بسرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات هرمون الإستروجين، ومن بين العدد الإجمالي حملت 333 سيدة وهو ما يعادل ثلث المشاركات في الدراسة.
وبعد نحو عشر سنوات من المتابعة لم يظهر فرق كبير في عودة السرطان بين النساء اللاتي أنجبن والنساء اللاتي لم ينجبن.
-
«رحلات دوت كوم» تقدم عروضا متميزة لخدمة المسافرين في رمضان والعيد
وقعت شركة رحلات دوت كوم عدد من الاتفاقيات الفعالة مع شركاء مستقبليين في الشرق الأوسط لتعظيم استفادة عملائها من خلال تحسين عمليات البحث عن تذاكر الطيران والغرف ...Sun, 04 Jun 2017 12:30:50 GMT
-
الاتحاد السعودي يقاطع القنوات الرياضية القطرية
كشفت تقارير إعلامية إماراتية، عن أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر منع جميع اللاعبين والجهاز الفني، من الحديث مع شبكة قنوات “Bein sports”، و”الكأس” القطرية. وذكرت ...Mon, 05 Jun 2017 10:20:10 GMT
-
"الجارديان": قطع العلاقات مع قطر القرار الأخطر بالمنطقة منذ سنوات
وصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية قرار «مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وليبيا» بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بالأزمة الأكثر خطورة ...Mon, 05 Jun 2017 09:21:51 GMT
-
السعودية تكشف سبب قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر
أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وقررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي ...Mon, 05 Jun 2017 06:00:57 GMT
-
رئيس الوزراء: دعم المواد البترولية والكهرباء بـ225 مليار جنيهMon, 05 Jun 2017 11:41:04 GMT
-
"عفاريت إمام" و"دلهاب الشريف".. في صدارة السباق الرمضاني
تشهد قائمة مسلسلات رمضان 2017 تنوع كبير وقصص كثيرة وجديدة، وتشهد دراما رمضان هذا الموسم العديد من الأعمال والمسلسلات المصرية والتي تناقش العديد من القضايا في مختلف ...Mon, 05 Jun 2017 12:52:48 GMT
-
فتحات كبيرة بطول «عقار الأزاريطة» المائل ﻹنزال المنقولات
واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية وبالتنسيق مع كل من الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية وشركة المقاولون العرب، أعمال هدم عقار الأزاريطة المائل لليوم ...Mon, 05 Jun 2017 11:51:43 GMT
-
أهم الأخبار المتوقعة ليوم الاثنين
باريس .. تتوجه وزيرة الجيوش الفرنسية سيلفي جولار إلي القاهرة في زيارة لمصر يستقبلها خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تلتقي والقائد العام للقوات المسلحة، وزير ...Mon, 05 Jun 2017 06:06:18 GMT
-
زيروكس تطلق طابعتين جديدتين في السوق المصرية
أطلقت شركة زيروكس طابعة الألوان الجديدة VersaLink C400 والطابعة متعددة الوظائف الالوان VersaLink C405(طباعة، تصوير، مسح ضوئي، بريد إليكتروني وفاكس) واللتان تمثلان ثورة في ...Mon, 05 Jun 2017 13:06:37 GMT