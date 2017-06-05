أطلقت شركة زيروكس طابعة الألوان الجديدة VersaLink C400 والطابعة متعددة الوظائف الالوان VersaLink C405(طباعة، تصوير، مسح ضوئي، بريد إليكتروني وفاكس) واللتان تمثلان ثورة في الإنتاجية وأداء الأعمال، حيث تتيح الطابعات ميزات الجيل الجديد من تكنولوجياXerox® ConnectKey وإمكانية الاتصال بالسحابة والطباعة من الأجهزة المحمولة.

وتوفر هاتان الطابعتان الاتصال المباشر بـ Google Drive، وMicrosoft، و OneDrive، وDropbox، والوصول إلى خيارات إضافية من خلال متجر تطبيقات زيروكس.

وتضم الطابعات الجديدة وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة (DADF) التي تتيح إجراء عملية مسح ضوئي لعدد 50 ورقة أصلية ذات وجهين بمقاسات 5.5 x 5.5 in. إلي 8.5 x 14 in. و 140 x 140 mm إلي 216 x 356 mm.

وتضم الطابعات الجديدة قارئ بطاقة ذاكرة Memory Card Reader مع منفذ USB، كذلك منفذ USB أمامي جانبي يتيح للمستخدمين الطباعة بسرعة من أي ذاكرة وميضيه(USB Flash Memory) أو وضع نسخة ممسوحة ضوئيًا عليها.

وتحتوي الطابعات الجديدة “C400” و“C405” على علبة لإخراج 250 ورقة مع جهاز استشعار في العلبة بالكامل، بالإضافة إلى علبة دائرية بسعة 150 ورقة تتعامل مع أحجام الوسائط من 3 × 5 بوصة إلى 8.5 × 14 بوصة، ومن 76.2 × 127 مم إلى 216 × 356 ملم، بجانب وجود درج أو علبة بسعة 550 ورقة، سعة الورق القياسية الإجمالية ستكون 700 ورقة (بما في ذلك العلبة الدائرية).

كما تضم الطابعات الجديدة درج ورق اختياري سعة 550 ورقة يزيد من سعة الورق الإجمالية إلى 1250 ورقة، كذلك دولاب اختياري يوفر مخزن للأحبار والورق وغيرها من اللوازم.

وجميع الطابعات من كلا التصميمين تطبع 36 ورقة ملونة أو أبيض وأسود في الدقيقية من مقاس الجواب A5 ، وتطبع 35 ورقة ملونة أو ابيض وأسود في الدقيقة من مقاس (A4) وبدورة شهرية تقدر بـ 80 ألف ورقة في الشهر، وتقوم بالطباعة بدقة 600 x 600 x 8 dpi.