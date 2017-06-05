وزير الدفاع: الجيش سيظل درعا قويا لمصر يحمي أمنها القومي2017-06-05 14:57:16
أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل يوماَ عظيماً فى تاريخنا العسكرى والوطنى، وأن رجال القوات المسلحة يؤكدون حرصهم على التمسك بالمبادئ والقيم والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية التى حفظت للوطن عزته وكرامته وأعادت أرض سيناء الحبيبة.
ووجه القائد العام التحية والتقدير لأبطال حرب العبور ولأرواح الشهداء الذين أعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض بدمائهم واستردوا لمصر شرفها، مؤكداً أن القوات المسلحة ورجالها يعاهدون الله والوطن والشعب العظيم أن يظلوا عينا ساهرة على أمن مصر واستقرارها، وأن تظل القوات المسلحة دائما درعا قويا لمصر يحمى أمنها القومى ويصون مقدساتها وسلامة أراضيها.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها اللواء أركان حرب سعيد محمد محمد عباس مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة، خلال الاحتفال الذى أقامته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.
وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى الأستاذ الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى بدار الإفتاء المصرية كلمة أكد خلالها أهمية استعادة نفحات هذه الذكرى العطرة فى نفوس المصريين، والارتباط بالأرض والحفاظ على كل حبة رمل من أرضه وأن رجال القوات المسلحة سيظلوا أوفياء للأمانة المقدسة التى حملها لهم شعب مصر العظيم.
حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة.
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