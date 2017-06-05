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"الوطنية للصحافة" تعتمد ١٠٥ ملايين جنيه لصرف مكافأة نهاية الخدمة المتأخرة
كرم جبر

"الوطنية للصحافة" تعتمد ١٠٥ ملايين جنيه لصرف مكافأة نهاية الخدمة المتأخرة

2017-06-05 14:57:35
أ ش أ

قررت الهيئة الوطنية للصحافة اعتماد مبلغ 105 ملايين جنيه لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المتأخر صرفها منذ عدة سنوات، وتشمل جميع العاملين المحالين للتقاعد حتى 30 يونيو 2016 في إجراء يحدث للمرة الأولى في الصحافة القومية للتخفيف عن كاهل الزملاء المحالين للتقاعد.

وقال كرم جبر رئيس الهيئة - في تصريح اليوم - إن الصرف سيتم ابتداءً من الأسبوع القادم، مما يؤدي إلى انتظام صرف هذه المكافأة فيما بعد.
وتابع قائلا “إذ تتقدم الهيئة بتهنئتها لجميع العاملين في المؤسسات الصحفية بمناسبة شهر رمضان المعظم، نتمنى أن يوفقها الله في القيام بالمهام الموكلة إليها”.

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