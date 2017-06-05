أجرى باحث كاميروني من علماء الصيادلة في جامعة ياوندي، دراسة شملت تحليلا لعناصر شجرة “الدراقن” الإفريقية، والمعروفة بفوائدها العديدة في الشفاء من بعض الأمراض فهي تستخدم كمضاد للآلم.

وخلصت الدراسة إلى أن الجزئيات الموجودة في قشرة هذه الشجرة تعادل فى قوتها فعالية عقار “الترامادول” كمسكن قوي في تسكين الآلام، حيث أن 20 جراما من مستخلصاتها تؤثر بشكل فعال كمادة “المورفين” المسكنة.