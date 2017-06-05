 Moheet on google
الإثنين 5 يونيو 2017 04:09 مساءً
روابط سريعة
شجرة "الدراقن" الإفريقية مضادة للآلم مثل عقار "الترامادول"
عقار الترامادول

شجرة "الدراقن" الإفريقية مضادة للآلم مثل عقار "الترامادول"

2017-06-05 14:52:23

أجرى باحث كاميروني من علماء الصيادلة في جامعة ياوندي، دراسة شملت تحليلا لعناصر شجرة “الدراقن” الإفريقية، والمعروفة بفوائدها العديدة في الشفاء من بعض الأمراض فهي تستخدم كمضاد للآلم.

وخلصت الدراسة إلى أن الجزئيات الموجودة في قشرة هذه الشجرة تعادل فى قوتها فعالية عقار “الترامادول” كمسكن قوي في تسكين الآلام، حيث أن 20 جراما من مستخلصاتها تؤثر بشكل فعال كمادة “المورفين” المسكنة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3