نجح فريق من علماء التغذية الإيطالية في كشف الأسرار التي ساعدت سكان قرية آشيارولي الإيطالية في تعدي أعمارهم المائة عام، ضاربين الرقم القياسي في طول الحياة.

وتوصل العلماء إلى أن أحد أسباب طول الحياة يرجع إلى النظام الغذائي الذي يتبعه سكان هذه القرية والمختلف عن نظام غذاء البحر المتوسط اعتمادا على المأكولات المنزلية والخضراوات المزروعة في حديقة المنزل بعيدا عن المبيدات الحشرية، إلى جانب الاعتماد على الأسماك والخضروات والفاكهة الطازجة وزيت الزيتون وزيت نبات ندى البحر (زيت يساعد في الحفاظ على الوظائف الإدراكية).

ويكمن السر الأكبر في محافظة سكان هذه القرية الإيطالية على العمر المديد في النشاط الرياضي الذي يزاوله سكانها بغض النظر عن عامل السن إلى جانب مزاولة نشاط الصيد وفلاحة الحقول ومزاولة رياضة المشي المفيدة لوظائف القلب.