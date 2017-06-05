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الشرطة البريطانية تنفذ مداهمتين جديدتين شرق لندن
الشرطة البريطانية ‎

الشرطة البريطانية تنفذ مداهمتين جديدتين شرق لندن

2017-06-05 15:01:46
أ ش أ

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا أنها نفذت، اليوم الاثنين، مداهمتين جديدتين على موقعين في شرق العاصمة لندن، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة، مساء أمس الأول.

وقالت شرطة العاصمة إن عناصرها دخلوا عنوانين نيوهام وباركينج عند حوالي الساعة 4:15 فجر اليوم، موضحة أنها ألقت القبض على “عدد” من الأشخاص، فيما لا زالت عمليات البحث مستمرة في كلا الموقعين، بحسب صحيفة “ذا تليجراف” البريطانية.

كما أشارت إلى أنها تعرفت على هوية الثلاثة أشخاص الذين نفذوا الهجوم، والذين قُتلوا برصاص الشرطة، وأنها ستكشف عن أسمائهم في أقرب وقت ممكن.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على 12 شخصا على خلفية الهجوم بعد مداهمة مسلحة في باركينج بشرق لندن.

وكان 7 أشخاص قد قتلوا في هجوم بالدهس والطعن على جسر لندن، أمس الأول، كما أُصيب 48 آخرين، بينهم 21 في حالة خطيرة، بحسب ما أعلنت هيئة الصحة الوطنية، فيما أعلنت الشرطة أنها قتلت المهاجمين الثلاثة فور الهجوم.

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