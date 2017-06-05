صحيفة بريطانية: بعد عامين من الحرب .. اليمن على شفا دمار كامل2017-06-05 14:48:14
رأت صحيفة “اندبندنت” البريطانية أن اليمن تعثر في ظلام الدمار بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من سنتين بين الحوثيين وحلفائهم بما فيهم الرئيس السابق على عبدالله صالح، والحكومة المؤقتة بدعم الائتلاف السعودي العسكري والذي أسفر عن مقتل 10 آلاف شخص، ولكن لم يكن العنف هو الفاعل الوحيد.
وذكرت الصحيفة اليوم الاثنين أن ثلثى سكان اليمن يعانون من المجاعة ويعاني منهم سبعة ملايين شخص بالفعل من سوء التغذية الحاد. وفي هذا الظروف يموت طفل كل عشرة دقائق. وما هو أكثر من ذلك تحذير منظمة الصحة العالمية من خطر انتشار جديد لوباء الكوليرا في البلاد والذي قتل مئات الناس ويضع 150 ألف شخص على المحك.
وعلى الرغم من حقيقة أن كلا الجانبين قد ألحقا خسائر في صفوف المدنيين إلا أن قوة الائتلاف السعودي القوية المدعومة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد جذب الاهتمام وعلى الأقل في وسائل الإعلام الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى إن المجاعة المستمرة هي نتاج حصار الائتلاف السعودي البحري الذي لا يهدف إلى منع دخول الأسلحة فحسب ولكن أيضا واردات الطعام التي تعتمد عليها اليمن بشكل كامل.
وأوضحت الصحيفة إلى أن تسليط الضوء على التورط الغربي يغفل بذلك عن أعمال الحوثيين، الذي بدوره ساهم في الأزمات الحالية، وخاصة عملياتها البرية المطولة وحصار مدينة تعز
. وفي نفس الوقت انهار الإقتصاد اليمني وهناك حالة من سوء الإدارة للمؤسسات المالية اليمنية وهذا يعني أنه حتى لو هناك طعاما متاحا فلن يستطيع الشعب تحمل تكلفته.
وأكدت الصحيفة أن الوضع قد يزداد سوء حيث يستعد السعوديون وحلفائهم لشن هجوم على المدينة الساحلية الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيين وهي تعتبر طريق الإمداد الحاسم وشريان الحياة لليمنيين وقد طلبوا الدعم العسكري المباشر في العملية.
وردا على ذلك كتب مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبيين رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير دفاعه جيمس ماتيس طالبين وقف الدعم الأمريكي للحملة السعودية مهددين بأنهم سيتخذوا خطوات قانونية للإصرار على مراقبة الكونجرس لدور الولايات المتحدة في الصراع.
وعلى الرغم من أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يحاول التوصل إلى اتفاقيه بين أطراف الصراع والذي قد يحول عن وقوع التصادم العسكري في الحديدة ولضمان استمرار وصول المساعدات إلا أن الصراع أصبح مستعصيا حتى أن فرص نجاحه باتت منخفضة.
وفي نفس الوقت، فإن صفقة الأسلحة التي أبرمها ترامب مع السعودية بمليارات الدولارات وتراجعه عن مبدأ الحماية المدنية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ضد الضربات بالطيارات بدون طيار والغارة ضد تنظيم القاعدة في القرية الغيل في 29 يناير الماضي إلى جانب موقف الحكومة المحافظة البريطانية غير المتغير من الصراع، لا يبشر بالخير بالنسبة لليمن.
وبدلا من ذلك، يعامل الشعب اليمني أكثر من مجرد بيادق يمكن التخلص منها على رقعة الشطرنج في الجغرافيا السياسية الخليجية.
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