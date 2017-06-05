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إطلاق سراح المواطن المصري المختطف في نيجيريا
عاصم حنفي

إطلاق سراح المواطن المصري المختطف في نيجيريا

2017-06-05 19:16:54

صرح عاصم حنفي سفير مصر في نيجيريا اليوم الاثنين بأن تشكيلا عصابيا في منطقة شمال شرق نيجيريا أطلق منذ ساعات سراح المواطن المصري روماني نادي جرجس، والمختطف لديه منذ يوم 9 مايو الماضي.
وأضاف السفير المصري أنه فور تلقي البعثة خبر اختطاف المواطن المصري تم التنسيق مع كبار المسئولين النيجيريين ومدير شركة المقاولات التي كان يعمل بها المواطن المصري من أجل العمل على تحريره وضمان سلامته.
وفى هذا السياق ، أعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لتعاون السلطات النيجيرية والشركة، وأهابت بالمواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين بنيجيريا توخي الحذر في تنقلاتهم على الطرق التي تربط بين الولايات المختلفة، والتنسيق مع السفارة وأجهزة الأمن المعنية لتأمين تحركاتهم.

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