أورنچ تطلق نظام "بانثر" الجديد2017-06-05 14:46:47
قامت “اورنچ ” بدراسة احتياجات شرائح مختلفة من العملاء في السوق المصري، واستجابة منها لتطلعات العملاء، تمكنت من تصميم الانظمة الجديدة وهى تشمل اورنچ إيجل واورنچ بانثر واورنچ دولفين واورنچ فوكس.
ويرمز نظام اورنچ بانثر للسرعة، فقد تم تصميم هذا النظام للشباب ولجميع الذين يرغبون في الاستمتاع بالسرعة دون حدود و الذين لا يستخدمون هواتفهم الذكية للمكالمات فقط بل يرغبون ايضاً في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتصفح الانترنت وسماع الموسيقى ومتابعة مايحدث في العالم دقيقة بدقيقة عبر مختلف انواع التطبيقات الرقمية .
ويمكن لعملاء اورنچ بانثر الاختيار بين ثلاث باقات مختلفة وهي: بانثر 30 وبانثر 45 وبانثر 65 ليستمتعوا بباقات تحتوي علي كم من الميجابايتس بالإضافة الي عدد اضافي منها يستخدم علي شبكات التواصل الاجتماعي وللاستماع الي الموسيقي ، وأيضاً عدد من الدقائق والرسائل بلا حدود لجميع الشبكات.
ويقدم نظام بانثر عدة خصائص لعملائه حيث يمكنهم من الحصول على 400 وحدة إضافية بعد انتهاء الباقة لديهم ، فيمكن استخدامها للمكالمات او كميجابايتس لمدة 30 يوم بقيمة 10 جنيهات، ويقدم نظام بانثر ميزة ترحيل الدقائق والميجابايتس المتبقية فى اخر كل شهر للشهر التالى وللتمتع بهذه الخاصية يجب التأكد من سداد تعريفة النظام قبل انتهاء تاريخ الباقة.
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