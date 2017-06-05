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بورصة مصر تصعد بعد قطع العلاقات مع قطر
البورصة ـ بورصة

بورصة مصر تصعد بعد قطع العلاقات مع قطر

2017-06-05 11:55:43
متابعات

ارتفع المؤشر المصري الرئيسي بنسبة 0.08 في المئة إلى 13505.98 نقطة والثانوي 0.07 في المئة إلى 591.29 نقطة، في بداية تعاملات الاثنين، رغم قطع مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا العلاقات مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وارتفع سهم هيرميس  بنسبة 1.19 في المئة ومدينة نصر للإسكان 0.27 في المئة وبالم هيلز 0.32 في المئة، فيما  استقر  سهم عامر جروب وأوراسكوم للاتصالات وأموك، وفق ما نقلت “رويترز”.

وتراجع سهم التجاري الدولي بنسبة 0.71 في المئة وطلعت مصطفى 0.13 في المئة وجي.بي أوتو 0.45 في المئة وغلوبال 0.3 في المئة واستقرار المصرية للمنتجعات.

وكانت البورصة القطرية قد تراجعت بأكثر من 8 في المئة في بداية تداولات، الاثنين، بما يشبه السقوط الحر بعد قرار 6 دول عربية قطع العلاقات مع قطر.

وتراجعت كافة الأسهم القطرية، وانخفض العديد منها بالحدود القصوى، في وقت بلغت تجاوزت خسائر مؤشر البورصة 800 نقطة.

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